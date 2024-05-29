Зеленский планирует передать России наработки по «формуле мира»

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Документы, разработанные на конференции, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, будут затем переданы для изучения российской стороне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру он уточнил, что России будут переданы наработки, касающихся пунктов, связанных с гуманитарной сферой, а также с ядерной и продовольственной безопасностью.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что запланированный на июнь «мирный саммит» на деле является очередным обманом, придуманным США. Многие мировые лидеры уже отказались от участия в конференции, на которую Россия не приглашена. Среди них президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие политики.
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«Три пункта мы должны разработать по деталям, а потом передать российским представителям», — сообщил Зеленский.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что запланированный на июнь «мирный саммит» на деле является очередным обманом, придуманным США. Многие мировые лидеры уже отказались от участия в конференции, на которую Россия не приглашена. Среди них президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие политики.
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Александр Бойцов