Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Индия будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, его слова передаёт агентство PTI.
«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития», — заявил Моди.
По его словам, Индия примет сторону Глобального Юга на предстоящих саммитах с целью формирования глобального дискурса и продвижения концепции развития, ориентированной на человека, и «процветающего и мирного мира во всем мире».
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне.
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Элина Позднякова