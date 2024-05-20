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Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер-министр Моди: Индия будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
20 мая 2024, 17:33
Фото: iStock/Sagittarius Pro

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, его слова передаёт агентство PTI.
«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития», — заявил Моди.

По его словам, Индия примет сторону Глобального Юга на предстоящих саммитах с целью формирования глобального дискурса и продвижения концепции развития, ориентированной на человека, и «процветающего и мирного мира во всем мире».



Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне.

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#рф
Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Зеленский является законной военной целью для России
В Совбезе РФ заявили, что Зеленский - законная военная цель для РФ
20 мая 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский является правомерной военной целью для российского государства. Об этом в разговоре с ТАСС заявил Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев уточнил, что подобный статус Зеленский имеет независимо от вопроса о его легитимности после отмены выборов.

«Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что руководители любых государств, ведущих войну, имеют такой же статус, как и лидер Незалежной.

Ранее в Госдуме заявили о том, что украинский лидер в любом случае останется преступником. Кроме того, Дмитрий Медведев также рассмотрел два варианта для Зеленского, а именно, суд или ликвидацию. Полномочия президента Украины истекли 20 мая.

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#украина
#россия
#владимир зеленский
#дмитрий медведев
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Иранист Фёдорова ответила, будут ли изменения в политике Ирана в ближайшее время
Иранист Фёдорова: В переходной период в политике Ирана не ожидается изменений
20 мая 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова предположила, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в стране во время переходного периода глобальных изменений ожидать не стоит.
«Я не думаю, что в этот переходный период могут произойти какие-то изменения внутреннего или внешнеполитического курса, потому что всё определяет верховный лидер Ирана, как и при президенте, при господине Раиси, так и без него», — пояснила в беседе с RT Фёдорова.

До этого секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Как передают argumenti.ru, Шойгу подчеркнул, что россияне скорбят о такой утрате вместе с гражданами Ирана.

Ранее политолог и преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов усомнился в том, что крушение вертолёта на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могло быть подстроено.

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#крушение
#катастрофа
#иран
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Названа возможная причина крушения вертолёта Раиси
Политолог Ибрагимов допустил возможность технической неисправности
20 мая 2024, 15:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Политолог и преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов усомнился в том, что крушение вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могло быть подстроено.
По его мнению, причиной трагедии могла стать техническая неисправность техники, а также специфическая местность, где летел вертолёт, также могла сыграть свою роль.

«Я не думаю, что у Израиля хватило бы сил на это. И я думаю, что здесь просто чисто техническая проблема», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Ибрагимов.

А доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев ответил, кто будет управлять страной после гибели Раиси.

«Если говорить о процедурах, то есть должность первого вице-президента — её занимает Мохаммад Мохбер. Он и будет временно исполняющим обязанности президента. Затем по решению верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи будет назначена комиссия по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов», — пояснил в беседе с RT Юртаев.

Ранее вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая.

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#соболезнования
#иран
#катастрофа
#крушение
#вертолёт
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Стало известно, кто виноват в гибели президента Ирана Раиси
Экс-глава МИД Ирана: к крушению вертолета Раиси причастны США
20 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/MMADIA

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в крушении вертолета президента Ибрахима Раиси виноваты США, приводит его слова издание Ettelaat.
По словам экс-министра, США запретили поставку запчастей для президентского вертолета, а это привело к износу его двигателя и крушению. Он также обратил внимание на то, что эмбарго на продажу самолетов и запчастей к ним Вашингтон ввел вопреки решению Международного суда.

19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение. Вместе с иранским главой в вертолете находились: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Тебриза аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

В настоящее время причины ЧП выясняются. Рассматривается как версия теракта, так как и несчастный случай.

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#иран
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По следу Бандеры: Медведев предложил Зеленскому суд или ликвидацию
ТАСС: Медведев предложил Зеленскому на выбор ликвидацию или суд
20 мая 2024, 15:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский после капитуляции киевского режима должен быть осужден или ликвидирован, как террорист. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Украинский лидер совершал преступления против россиян и мирного населения Украины. Медведев добавил, что такого финала удостоился еще один кровавый деятель.

«Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру», — сказал Медведев.

Ранее о судьбе Зеленского высказывался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что президент Самостийной так или иначе останется преступником за свои деяния, даже не будучи главой государства.

Владимир Зеленский победил на украинских выборах в мае 2019 года. Пообещав украинцам мир и покой, он резко изменил риторику, начав ухудшать и без того сложные отношения с Россией.

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#россия
#украина
#владимир зеленский
#дмитрий медведев
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Стало известно, почему Польша не хочет принимать украинских беженцев
Топорнин: Польша не впервые отказалась принимать мигрантов с Украины
20 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/ValleraTo

Польша уже не в первый раз отказывается принимать украинских беженцев в рамках «Пакта о миграции» Европейского союза. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, его слова передаёт РИА Новости.
«Варшава неохотно реагирует на связанные с миграционной политикой инициативы Брюсселя. Это связано с пониманием властей, что из-за конфликта на Украине приток беженцев в Польшу останется высоким», — пояснил Топорнин.

Однако он отметил, что окончательное решение по какой-либо инициативе ЕС будет приниматься странами-членами объединения. Топорнин также добавил, что власти Венгрии, Словакии и Румынии имеют позицию, аналогичную Польше.

Ранее стало известно, что, вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины. Польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.

Напомним, Евросоюз ввел десятипунктовый пакт о приеме беженцев для более равномерного распределения миграционной нагрузки среди своих членов, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна не примет никого и не согласится на квоты.

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#всу
#переговоры
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Прокурор МУС требует выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Прокурор МУС просит выдать ордер на арест Нетаньяху, Галанта и лидеров ХАМАС
20 мая 2024, 14:48

Фото: iStock/undefined undefined

Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Кроме этого, он требует арестовать израильского министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает RT.

В заявлении прокурор отмечает, что у него есть основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Диаб Ибрагим Аль-Масри и Исмаил Хания ответственны за военные преступления и преступления против человечности.

Ранее конгрессмены США пригрозили МУС ответными мерами в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.

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#суд
#арест
#израиль
#хамас
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Несчастный случай или теракт: кто виновен в гибели президента Ирана Раиси
Военкор Живов: причиной гибели Раиси мог стать теракт
20 мая 2024, 14:03

Фото: сайт Кремля

Если выяснится, что причиной крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стал террористический акт со стороны Великобритании, Израиля или Украины, то дело может дойти до войны.
Так считает автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов. Об этом он рассказал в интервью для «Радио 1».

«Для начала необходимо выяснить, что конкретно стало причиной крушения вертолёта Раиси – несчастный случай или террористический акт со стороны Британии, Израиля или Украины. В случае, если это был теракт, то дело может дойти до войны», — заявил Живов.

Он напомнил, что Раиси одним из первых протянул России руку помощи в 2022 году. Также Иран всегда был последователен и однозначен в вопросах военно-технической поддержки России и строительства независимого многополярного мира.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

Военный эксперт вспомнил и недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также имел активную пророссийскую позицию.

«За последнее время в мире произошла серия покушений на глав государств, которые занимают антиамериканскую, пророссийскую позицию. Очевидно, что впервые со времён холодной войны снят мораторий на убийства высокопоставленных чиновников. Мы входим в период глобальной политической турбулентности, в котором не гарантировано сохранение жизни даже глав государств. И всё происходящее явно связано с Россией», — заключил Алексей Живов.

Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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#покушение
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Смерть Раиси: какие изменения ожидаются в отношениях России и Ирана
Военкор Живов: отношения России и Ирана после смерти Раиси останутся неизменными
20 мая 2024, 13:44

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

В настоящее время Иран потрясён смертью своего президента Эбрахима Раиси. При этом с приходом к власти нового лидера отношения России и Ирана существенно не изменятся.
Такое предположение сделал автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1».

«Сейчас Иран находится в состоянии некой фрустрации, как и любое государство, лидер которого внезапно погиб или был убит в результате террористической атаки. Как поведёт себя Иран до конца спрогнозировать сложно. С высокой долей вероятности внешняя политика Ирана сохранит свой курс. Однако не факт, что следующий президент Ирана будет настолько же мужественно и принципиально отстаивать наработки, которые создал Раиси», — считает Живов.

Он также предположил, что следующий лидер Ирана может иметь другую позицию. Однако говорить об этом преждевременно до выяснения обстоятельств крушения вертолёта, на борту которого был Раиси. Если причиной его гибели стал террористический акт, то дело может дойти до войны, уверен военный эксперт.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
«Сотрудничество России и Ирана долгосрочное: портовая логистика, строительство железных дорог и сухопутных коридоров, военно-техническое сотрудничество — всё это выводит обе страны на принципиально новый уровень военных возможностей. Также все эти долгосрочные договоры сулят Ирану большие перспективы. Не думаю, что курс наших союзников сильно изменится. Однако скорость реализации этих проектов и качество могут пострадать», — заключил Живов.

Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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