Зеленский пояснил, почему многие страны не хотят ехать на саммит по Украине

Многие страны не хотят принимать участие в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, признался президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.
«Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией», — считает Зеленский.
Он пояснил, что некоторые страны имеют контракты с Россией и зарабатывают на этих контрактах большие деньги.
Также издание утверждало, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности пытался добиться встречи с коллегой из Китая Ван И, чтобы убедить его принять участие в саммите.
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Элина Позднякова