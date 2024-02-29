В Аргентине планируют провести саммит в поддержку Украины

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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести саммит в поддержку Украины, в интервью для Financial Times.
«Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины позднее в этом году», — цитирует издание аргентинского лидера.
В FT отметили, что позиция Милея отличается от лидеров соседствующих Аргентине стран. Он отдаёт очевидное предпочтение странам, которые, как он сам заявляет, «защищают свободу». К таким государствам Милей причисляет Соединённые Штаты, Украину и Израиль.
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Евгения Парфентьева