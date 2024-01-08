Зеленский призвал Европу «преподать России урок» за проведение СВО

Странам Европы следует преподать урок России за проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости. По его мнению, для этого Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность.
Зарубежные СМИ считают, что без западной помощи Киев будет вынужден принять условия России для прекращения огня.
Если Украина не получит оружие, РФ, скорее всего, захочет установить контроль над большей территорией.
При этом, как неоднократно заявляли российские власти, Москва определит свою позицию в отношении Европы лишь после реализации целей спецоперации , и на первом месте в этом вопросе останутся принцип равноправия и учёт законных интересов всех сторон
Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока ранее заявил в интервью финской газете Ilta-Sanomat, что невозможно создать будущую архитектуру безопасности в Европе без участия России. Отвечая на вопрос о том, какой путь выберет Запад во взаимодействии с Россией после завершения украинского кризиса, он отметил, что не может предсказать времени начала таких переговоров и участников.
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