Зеленский призвал власти Польши приехать на границу для обсуждения блокады КПП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска и своего польского коллегу Анджея Дуду до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу решения вопроса с транспортной блокадой.
«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность», - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также отметил, что готов тоже прибыть на границу ради диалога. Говорил украинский лидер на своем языке, однако потом перешел на польский.
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