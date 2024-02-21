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Зеленский призвал власти Польши приехать на границу для обсуждения блокады КПП

21 февраля 2024, 21:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска и своего польского коллегу Анджея Дуду до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу решения вопроса с транспортной блокадой.
«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность», - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также отметил, что готов тоже прибыть на границу ради диалога. Говорил украинский лидер на своем языке, однако потом перешел на польский.


Напомним, польские фермеры начали блокировать железнодорожные составы с украинским зерном. Местные СМИ также сообщают, что поляки перекрывают проезд пассажирских автобусов рядом с польско-украинской границей.

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«Собаке – собачья смерть»: Медведев о смерти пилота-предателя Кузьминова
Медведев кратко прокомментировал смерть пилота-предателя Кузьминова
21 февраля 2024, 21:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев кратко, но емко прокомментировал смерть пилота-предателя Максима Кузьминова
«Собаке – собачья смерть», - заявил Медведев.

Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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Надеждин заявил, что планирует победить на выборах в Госдуму в 2026 году
21 февраля 2024, 20:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Политик Борис Надеждин планирует участвовать и победить на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что будет выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах в 2026 году. Это будет сделано для того, чтобы избежать сбора подписей к следующим президентским выборам.

Напомним, что Центризбирком отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом на предстоящие президентские выборы. Такое решение было принято после анализа полученных в поддержку политика подписей. Оказалось, что количество недействительных подписей превышало допустимую норму. В связи с этим, Надеждин подал несколько исков в Верховный суд РФ, каждый из которых был отклонён.

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#политика
#выборы
#госдума
#президент
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Верховный суд РФ отклонил иск Надеждина об отказе от регистрации на выборы
21 февраля 2024, 20:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Верховный суд РФ отклонил иск Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.
Решением судьи Олега Нефёдова, в удовлетворении исковых требований политика было отказано.

Напомним, что ЦИК РФ отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом на предстоящие президентские выборы из-за недопустимого числа недействительных подписей, собранных в поддержку политика.

Надеждин ранее уже подавал два иска, которые также были отклонены Верховным судом.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На пост главы государства выдвинуто четыре кандидатуры: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

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#выборы
#президент
#политика
#суд
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Депутат Останина: первопричиной детской агрессии является равнодушие родителей
21 февраля 2024, 19:53

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Необходим комплексный подход к решению проблем с обеспечением безопасности образовательных организаций. Об этом корреспонденту «Радио 1» в кулуарах Госдумы рассказала председатель Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Беседы с родителями – это не тот метод, который поможет детям избежать проявления агрессии и попадания под влияние различных запрещённых группировок. Беседы являются лишь частью процесса воспитания, подчеркнула глава комитета.

А вот главной причиной того, что ребёнок вынужден оставаться один на один со своими проблемами, является отсутствие контакта с родителями.

«Это (агрессия – ред.) реакция на отсутствие внимания к себе, любви к себе, возможности изложить свои проблемы, поэтому вопрос не только в разговорах, но и в личных поступках родителей», – подчеркнула Останина.
Она напомнила, что в России было создано «Движение первых» (общероссийское общественно-государственное движение). Однако далеко не все дети являются его участниками. При этом не вовлечённые в эту деятельность могут также агрессивно отреагировать на своих сверстников, которые являются лидерами.

«Здесь без триединого: родитель, учитель и ребёнок – не обойтись», – отметила собеседница «Радио 1».
Вместе с тем, ребёнок не всегда находится рядом со своей семьёй, уделяя время посещению школы, прогулкам, соцсетям. В связи с этим, чтобы обеспечить хорошее психическое здоровье и воспитание ребёнка, общественное пространство должно быть пронизано добротой. Кардинально изменить мироустройство невозможно, однако необходимо осознавать, что дети копируют различные поведенческие модели общества, подчеркнула Останина.

В России в настоящее время ведётся активная работа по обеспечению безопасности в образовательных организациях. сейчас нет комплексного подхода к обеспечению безопасности. Каждое ведомство по-отдельности отчитывается об успехах проделанной работы, однако нет комплексного подхода, который позволил бы достичь общего положительного результата, заключила депутат.

21 февраля в Госдуме состоялись парламентские слушания «Обеспечение безопасности и в образовательных организациях: анализ проблем и предложений по их преодолению». Инициатором проведения мероприятия выступил Комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#дети
#родители
#безопасность
#воспитание
#госдума
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В Британии раскрыли, почему Зеленский срочно покинул Киев
Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев на фоне потери Авдеевки
21 февраля 2024, 17:39

Президент Украины Владимир Зеленский в срочном порядке покинул Киев из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась после потери Авдеевки. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — пояснил Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, рейтинги Зеленского стремительно понижаются из-за неудач ВСУ на поле боя, а особенно на фоне потери Авдеевки и других населенных пунктов. Именно из-за этого, считает Меркурис, украинскому лидеру сложно находиться в столице, где он постоянно сталкивается со своими политическими оппонентами.

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#сша
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#зеленский
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Сенатор Цеков: Запрос НАТО списка целей ВСУ в России – возмутительный факт
21 февраля 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/Xavier Lejeune

Сенатор от Крыма Сергей Цеков счёл возмутительным фактом то, что НАТО запросило со стороны Украины список целей в России.
При этом, он отметил, что такая информация нуждается в проверке.

«Надо удостовериться, насколько это верная информация, есть ли официальный документ. Если правда, это возмутительный факт. Это ещё одно подтверждение того, что НАТО в полной мере задействовано в конфликте на Украине. Лишний штрих к нашему разговору с Западом. Это те люди, которые перешли все грани, обеспечивающие взаимную безопасность», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что к границам России переброшены значительные силы НАТО.

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#сша
#безопасность
#нато
#рф
#украина
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В Подмосковье для помощи на выборах заработала «Служба заботы»
21 февраля 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Мособлизбирком второй год подряд запускает проект «Служба заботы» на период подготовки и проведения выборов. Туда может обратиться каждый житель региона, испытывающий трудности в избирательном процессе.
«Служба оказывает поддержку как избирателям, так и организаторам выборов по техническим, юридическим проблемам, а также по вопросам психологической и эмоциональной поддержки членов избирательных комиссий. Каждому, кто обратится в «Службу заботы», дадут развёрнутый ответ и предоставят необходимый алгоритм действий», – сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Позвонить в «Службу заботы» можно по телефону: 8 (800) 550-97-44.

В проекте участвуют сотрудники Мособлизбиркома и МФЦ, члены территориальных избирательных комиссий, профессиональные коучи и психологи.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Кроме того, жители Московской области смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#президент
#подмосковье
#московская область
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Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Yle: Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
21 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/Ruma Aktar

Пограничная служба Финляндии хочет полностью закрыть два КПП на границе с Россией. Об это сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Речь идет о временных пунктах пропуска «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса, которые в настоящее время не действуют. Они были временно закрыты из-за санкций Евросоюза, а также из-за прекращения импорта древесины.

«Они были созданы с целью импорта необработанной древесины из России в Финляндию для промышленных целей», — пояснил заместитель генерального директора пограничной службы Марко Саарекс.

При этом окончательное решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Лиексе должны одобрить муниципальные власти. К ним уже направлено соответствующее обращение. Однако администрация Париккалы считает, что КПП необходимо сохранить, так как еще надеется на открытие полноценного пункта пересечения границы.

Ранее стало известно, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией в феврале, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено. Напомним, что финские власти приняли решение вновь закрыть границу с Россией до 11 февраля.

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#пропуска
#импорт
#финляндия
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Республиканский кандидат Трамп назвал своих фаворитов на пост вице-президента
Список Трампа на пост вице-президента включает шесть кандидатов
21 февраля 2024, 11:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Республиканец Дональд Трамп, планирующий в третий раз баллотироваться на пост президента США, озвучил список из шести претендентов на должность вице-президента в случае его победы. Об этом сообщает издание Politico.
По мнению Дональда Трампа пост вице-президента могли бы занять:

Рон Десантис - бывший кандидат в президенты и действующий губернатор Флориды;
Вивек Рамасвами - предприниматель и бывший кандидат в президенты;
Тим Скотт - сенатор от Южной Каролины;
Байрон Дональдс - представитель Палаты представителей США от Флориды;
Кристи Ноэм - губернатор Южной Дакоты;
Тулси Габбард - бывший конгрессмен, ранее баллотировавшаяся на пост президента от Демократической партии.

По данным Politico, Трамп высоко оценил Тима Скотта, который провел «агрессивную кампанию» в поддержку Трампа в Южной Каролине во время президентских праймериз. Трамп заявил: «Я наблюдал за его кампанией, и он не любит говорить о себе. Но, чёрт возьми, как он говорит о Трампе. Я позвонил ему и сказал: «Тим, ты для меня лучше, чем для себя».

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предположил, что российские власти могут поддержать возвращение Трампа на пост президента, поскольку они считают его уязвимым противником.

«Если Трамп будет избран, в Кремле будут праздновать. В этом нет никаких сомнений, потому что Путин считает, что он легкая добыча», — сказал Болтон.
Очередные президентские выборы в Соединённых штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

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#выборы
#сша
#президент
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