Польские фермеры устроили акцию против импорта с Украины

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Польские фермеры проводят митинги по всей стране. Они недовольны импортом с Украины, а также аграрной политикой, которую проводит Евросоюз, об этом сообщает RMF FM.
«Фермеры вывели на дороги тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране», — сообщили на польской радиостанции.
Организаторы митинга заявляют, что протестуют против импорта в страну украинских и любых других стран, не входящих в Европейский союз. Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.
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