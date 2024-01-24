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Польские фермеры устроили акцию против импорта с Украины

24 января 2024, 16:26
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Польские фермеры проводят митинги по всей стране. Они недовольны импортом с Украины, а также аграрной политикой, которую проводит Евросоюз, об этом сообщает RMF FM.

«Фермеры вывели на дороги тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране», — сообщили на польской радиостанции.

Организаторы митинга заявляют, что протестуют против импорта в страну украинских и любых других стран, не входящих в Европейский союз. Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.

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#польша
#фермер
#митинг
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В Запорожской области на выборах разрешат голосовать по паспорту Украины
24 января 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Президентские выборы состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
Сообщалось, что некоторые жители новых регионов не успели получить российский паспорт или документы были уничтожены в результате обстрелов.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев говорил, что, несмотря на возможное отсутствие российских документов, жители являются гражданами страны и «лишить их активного избирательного права» — «бесчеловечно». 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР,

Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в качестве отдельных субъектов в результате референдумов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой замаскировать проблемы в стране.

«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», - считает Песков.
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#россия
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Зеленский находится в отчаянии из-за положения ВСУ, пишут СМИ
ABC: крах ВСУ и усталость союзников привели Зеленского в отчаяние
24 января 2024, 16:51

Фото: iStock/Silent_GOS

Неудачи ВСУ на поле боя, а также промедление Запада в оказании военной помощи Украине приводят президента Владимира Зеленского в отчаяние. Об этом пишет ABC.
Издание утверждает, что Зеленский находится в отчаянии, однако продолжает надеяться на благоприятные изменения международной обстановки.

«Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы», — говорится в статье.

Также отмечается, что военные инициативы Зеленского ограничены единичными действиями, однако они представляются СМИ крупными операциями, создающими образ возможностей, которыми в действительности Украина не обладает.

Кроме того, автор статьи уверен, что Зеленский всеми силами пытается не допустить утрату внимания к конфликту на фоне других проблем в мире. Однако, согласно статье, Россия имеет гораздо больше шансов на победу.

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Орбан призвал венгерский парламент ратифицировать вступление Швеции в НАТО
24 января 2024, 16:45

Фото: iStock/WDnet

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что пообщался по телефону с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО», — сообщил Орбан.

Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул, что продолжит призывать парламент к скорейшей ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Напомним, 23 января турецкий парламент поддержал вступление Швеции в НАТО. Теперь документ должен подписать глава страны Реджеп Эрдоган. При этом, у него есть 15 дней для того, чтобы отклонить ратификацию парламента.

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#парламент
#нато
#швеция
#венгрия
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Путин: Россия с тревогой следит за ситуацией с террористами в Чаде
Путин: Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике Чад
24 января 2024, 16:18

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Российский президент подчеркнул, что с особой тревогой Россия следит за тем, что происходит с террористами в республике.

Также Путин вспомнил про отца своего собеседника Идриса Деби, который погиб в 2021 году сразу же после того, как выиграл президентские выборы в республике. Он находился во главе страны свыше 30 лет. Решив отпраздновать на передовой победу над повстанцами, он получил ранение, от которого скончался.

Власти США неоднократно заявляли, что в связи с обострившимися конфликтами на Украине и в секторе Газа растёт риск возникновения других столкновений. В частности, между Руандой и Демократической Республикой Конго. Кроме того, остаётся нестабильной обстановка в регионе Сахель, в который также входит и Чад.

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#россия
#владимир путин
#встреча
#сотрудничество
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Премьеры Украины и Словакии проводят встречу в Ужгороде
Премьеры Фицо и Шмыгаль встретились в Ужгороде
24 января 2024, 15:39

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом украинский политик написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в ходе встречи будут затронуты темы двустороннего сотрудничества, а также поддержки европейских инициатив.

Также Шмыгаль выразил надежду на то, что диалог пройдёт конструктивно.

Ранее Фицо заявлял, что во время встречи объявил Шмыгалю решение Словакии о блокировании членства Украины в НАТО. Тогда же он говорил, что США полностью контролируют Киев, а Евросоюз поступает неправильно, придерживаясь американского мнения в вопросе конфликта на Украине.

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#словакия
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#политика
#сотрудничество
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На Западе заявили об отчаянии Зеленского
ABC: провалы Украины и усталость союзников привели Зеленского в отчаяние
24 января 2024, 15:38

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за ряда факторов. Об этом пишет испанская газета ABC.

Журналисты пишут, что Зеленский находится в отчаянии из-за провалов в конфликте с Россией. Кроме того, союзники киевского режима устали, а на Украине процветает коррупция. Также в публикации упоминают разногласия президента с военным руководством.

В материале указано, что положение Киева ухудшилось за счет появление других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке. Автор публикации пишет, что теперь зависимость Украины от западных союзников находится под угрозой, так как Соединенные Штаты и Евросоюз столкнулись с трудностями в выделении помощи.

Газета также отмечает, что украинский лидер пытается не допустить того, чтобы конфликт с Россией перестал привлекать внимание международного сообщества.

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#коррупция
#лидер
#владимир зеленский
#украина
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Опубликован список украинских военнопленных с борта упавшего Ил-76
Симоньян опубликовала список украинских военных с борта упавшего Ил-76
24 января 2024, 15:27

Фото: iStock/Olena_Z

Журналистка Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале список украинских военнопленных, которые находились на борту потерпевшего крушение ​Ил-76.

Ранее Минобороны России сообщало, что около 11 утра в среду в Белгородской области потерпел крушение российский самолёт Ил-76. На его борту находились украинские военнопленные, которые следовали на обмен. Все они и члены экипажа погибли на месте.

В Госдуме это происшествие назвали заранее спланированным террористическим актом.

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На борту сбитого Ил-76 находились по меньшей мере 12 представителей «Азова»*

Найдены первые тела погибших при крушении Ил-76 в радиусе 2 км от места падения

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#военные
#плен
#всу
#россия
#украина
#самолет
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Политолог Орлов: США хотят вернуть прежнее влияние на Балканах
24 января 2024, 15:24

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов объяснил желанием США вернуть прежнее влияние на Балканах проект повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».
«США теряют свои позиции на Балканах и теперь хотят их вернуть. Это особенно ярко проявилось в Сербии, на парламентских выборах, где местное население поддержало действующую власть. <…> Это попытка повлиять не только на мнение албанцев, но и на жителей Косова», — отметил в беседе с RT Орлов.

Ранее сообщалось, что посольство США в Тиране намерено реализовать повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».

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#сша
#сми
#политика
#проект
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«Война свиней у корыт»: Медведев высказался о сбитом Украиной Ил-76
Медведев назвал уничтожение Ил-76 внутриполитической борьбой элит в Киеве
24 января 2024, 15:04

Фото: kremlin.ru

Сбитый в Белгородской области военный самолёт Ил-76 – это результат внутриполитической борьбы киевских элит, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, около 11 часов утра в Белгородской области бвл сбит военный самолёт Ил-76. На нём летели 65 украинских пленных, которых планировали обменять на россиян, шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все, кто находился на борту, погибли.

«История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта», — прокомментировал трагедию Медведев.

По словам политика, сбитый Украиной самолёт с её же гражданами — это только начало. Киевские власти будут продолжать убивать своих же граждан и стирать в пыль города в своей стране ради достижения власти и денег, считает Медведев.

«Светлая память нашим лётчикам. Они герои», — написал Медведев.

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#дмитрий медведев
#белгород
#самолет
#всу
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