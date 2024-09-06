Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать красные линии России. Об этом он заявил на заседании контактной группы по военному содействию Украине в Германии, пишет агентство Reuters.
Глава государства, пытаясь выпросить у союзников новое вооружение, заявил, что Украина нуждается в дальнобойных средствах не только на своей территории, но и на территории России.
Днём ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что применение украинскими войсками дальнобойных средств поражения будет иметь невысокую стратегическую ценность и не позволит затронуть военные аэродромы на территории России.
Читайте также:
Зеленский в Германии пожаловался на недостаток переданных истребителей F-16
Зеленский прилетел в Германию и обратился к Западу с дерзким требованием
Пентагон анонсировал выделение Украине нового пакета помощи на 250 млн долларов
Анастасия Чинкова