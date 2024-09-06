Пентагон анонсировал выделение Украине нового пакета помощи на 250 млн долларов

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Президент США Джо Байден 6 сентября объявит об очередном пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в рамках пресс-конференции на авиабазе Рамштайн.
«Президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете военной помощи на 250 миллионов долларов для Украины», — заявил Остин.
Ранее Владимир Зеленский, прибыв в Германию, обратился к Западу с требованием дать дальнобойное оружие.
Ранее сообщалось, что Зеленский в пятницу примет участие во встрече группы Rammstein в Германии. Предполагается, что он будет участвовать в этой встрече, чтобы просить у союзников ещё больше вооружении, в том числе ракеты дальнего радиуса действия и средства противовоздушной обороны. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать глава Минобороны Германии Борис Писториус, что придаст встрече политический характер.
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