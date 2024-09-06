Фото: сайт Кремля
Западные партнёры Украины должны принять все меры для того, чтобы конфликт с Россией был закончен нынешней осенью. Это поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности».
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии. Слова главы киевского режима передаёт издание «Страна.UA».
Зеленский подчеркнул, что Украина и союзники Киева должны предпринимать совместные усилия для того, чтобы прекратить конфликт с Россией в означенные сроки. Именно это, по его словам, приведёт к восстановлению утраченной международной безопасности.
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«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина и союзники Киева должны предпринимать совместные усилия для того, чтобы прекратить конфликт с Россией в означенные сроки. Именно это, по его словам, приведёт к восстановлению утраченной международной безопасности.
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Александр Бойцов