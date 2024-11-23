Зеленский раскритиковал Верховную Раду за отказ работать

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал Верховную Раду и иностранные посольства за отказ работать из-за угрозы атаки.
По его словам, если в стране нет воздушной тревоги, то страна, заводы и посольства «должны работать одинаково».
Политик пояснил, что это касается как Верховной Рады, так и других структур и ветвей власти, в том числе государственных органов в регионах. Украинский лидер добавил, что при объявлении авиаудара все должны отправиться в укрытие. В противоположной ситуации он подчеркнул, что «мы должны продолжать работать и служить“.
Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что будет поддерживать постоянный контакт с иностранными дипломатическими миссиями.
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«И воспринимать информацию, в частности, от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной», — подчеркнул он.
Политик пояснил, что это касается как Верховной Рады, так и других структур и ветвей власти, в том числе государственных органов в регионах. Украинский лидер добавил, что при объявлении авиаудара все должны отправиться в укрытие. В противоположной ситуации он подчеркнул, что «мы должны продолжать работать и служить“.
Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что будет поддерживать постоянный контакт с иностранными дипломатическими миссиями.
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Александр Климов