«Орешник» изменит ход конфликта на Украине, заявил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Применение российскими войсками новейшей баллистической ракеты «Орешник» сможет изменить ход конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.
В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.
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Анастасия Чинкова