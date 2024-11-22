Жмайло: РФ может нанести удар «Орешником» по центру Киева

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Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что военнослужащие России могут нанести удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по центру Киева.
«Такие возможности есть, и наше руководство к этому готово. Готовы ли они так идти ва-банк? Я думаю, что после этого (...) «Орешника» они возьмут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров», — обратил внимание Дмитрий Жмайло.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду и иностранные посольства, поскольку они перестали работать на фоне угрозы воздушной атаки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по российской территории. Он рассказал, что ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Ольга Енгалычева