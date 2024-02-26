Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и прекращении огня

Фото: официальный сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с Владимиром Путиным во время встречи в рамках «нормандского формата» в 2019 году в Париже, когда обсуждался вопрос прекращения огня на Донбассе. Об этом 26 февраля пишет портал Lenta.ru.
«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте, потому что это вообще было как будто в другой жизни», — отозвался Зеленский о российском президенте, добавив при этом, что уже не помнит детали разговора.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам российского лидера, глава киевского режима «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Именно за счет этого он одержал победу на президентских выборах с огромным преимуществом, отметил Путин.
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