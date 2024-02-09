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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией. Об это он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это», — заявил президент.По словам российского лидера, глава киевского режима «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Именно за счет этого он одержал победу на президентских выборах с огромным преимуществом, отметил Путин.
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