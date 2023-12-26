Названо условие отказа Зеленского от запрета на переговоры с Россией

Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, откажется от запрета на переговоры с Россией, если российская армия будет постоянно побеждать на поле боя. Он также отметил, что объяснить такое решение народу будет непросто для главы государства.