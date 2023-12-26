Названо условие отказа Зеленского от запрета на переговоры с Россией

Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, откажется от запрета на переговоры с Россией, если российская армия будет постоянно побеждать на поле боя. Он также отметил, что объяснить такое решение народу будет непросто для главы государства.
«Очевидно, США могут оказать давление на Зеленского, чтобы отменить его указ. Однако это будет довольно сложно. Для украинского президента этот запрет уже имеет особое значение, почти священное. Если он изменит свое решение, ему придется объяснить, почему он отказался от этой святой вещи. Это нечто, что нельзя просто так изменить. Однако условие для начала переговоров простое: необходимо, чтобы мы доминировали на поле боя», — подчеркнул Журавлев в разговоре с «Лентой.ру».Политолог считает, что самым сложным будет объяснить украинцам причину снятия запрета на переговоры. Он предположил, что такой шаг может быть сделан с позиции, что Украина уже одержала победу и готова к диалогу.
Читайте также:
В Запорожской области спрогнозировали смену Зеленского
На Украине поразились новой российской технологией на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцы не хотят воевать за Зеленского
Артем Кузьмин