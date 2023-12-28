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Зеленский рассказал о военной помощи США Украине за год

Зеленский: В 2023 году Украина получила от США 34 пакета военной помощи
28 декабря 2023, 15:37
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев за 2023 год получил от США военную помощь на сумму свыше 24 миллиардов долларов. Об этом Зеленский написал в социальной сети X.

Зеленский поблагодарил Вашингтон за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшую серьезную поддержку. При этом также Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи текущего года.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена предоставить Украине 21-й пакет военной помощи объемом 106 миллионов евро. В данный пакет войдут комплекты оборонного оборудования для использования на линии боевого соприкосновения.

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Евросоюз начал подготовку новых пакетов антироссийских санкций
28 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/Mihrzn

В Европейском союзе начали подготовку новых пакетов антироссийских санкций, которые будут направлены, в том числе, на обход ограничений, об этом сообщил представитель Минэкономики Германии во время брифинга.
«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», - прокомментировал ситуацию представитель немецкого министерства.

Напомним, ранее Европейский союз объявил о 12-м пакете антироссийских санкций. ЕС ввёл ограничения в отношении 147 физических и юридических лиц, относящихся к России.

Помимо этого, Евросоюз запретил импорт алмазов из России. Теперь россиянам нельзя занимать руководящие должности в европейских компаниях.

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#ес
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#санкции
#россия
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Политолог Мезюхо назвал взяткой намерение ЕК развить агросектор Молдавии
28 декабря 2023, 16:19

Политолог Иван Мезюхо заявил, что инициатива Еврокомиссии по развитию агросектора в Молдавии является своеобразной взяткой правительству страны.
«Это действительно попытка переключить молдавский экспорт. Однако на самом деле это лишь крохи, которые не будут иметь позитивного эффекта для молдавской экономики, которая исторически связана сильнейшими взаимоотношениями с Россией», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена реализовать проект поддержки сельскохозяйственного сектора в Молдавии. Программа должна быть реализована на фоне общей евроинтеграции страны. При этом, отмечалось, что на данный проект намерены выделить €1,5 млн.

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#страны
#программа
#ес
#молдова
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Немецкий генерал призвал НАТО готовиться к войне с Россией
Генерал-лейтенант фон Зандрарт: нужно начинать готовиться к войне НАТО и РФ
28 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/Sinenkiy

В НАТО должны готовиться к вооруженному противостоянию с Россией уже сейчас. Об этом заявил немецкий командующий многонациональным корпусом альянса «Северо-Восток» генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт, приводит его слова издание Handelsblatt.
На Западе опасаются, что после достижения успеха на Украине, Россия якобы может напасть на территорию НАТО. Подобного развития событий особенно опасаются Латвия, Литва и Эстония, пояснил военачальник.

Юрген-Йоахим фон Зандрарт также допустил, что ВС РФ могут начать перевооружение после окончания спецоперации на территории Украины. По его прогнозам, этот процесс может идти от двух лет до десятилетия. Он добавил, что несмотря на то, что в настоящее время противостояние с Россией маловероятно, Североатлантический блок должен к этому подготовиться.

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#россия
#ес
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#вс рф
#война
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Захарова заявила о предложении США России о продаже недвижимости
28 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto.com/Sven Loeffler

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США периодически предлагают России продать её собственность, которую ранее конфисковали на территории Штатов.
«Что касается Нью-Йорка, то там просто повесили замок на забор, всё это снабдили какими-то надписями, что нельзя проходить, и не пускают. <…> опасность в том, что они не пускают даже инженеров, которые должны были бы просто проверить сохранность здания», — прокомментировала в беседе с RT Захарова.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия находится на грани разрыва дипотношений с США из-за намерения Штатов передать активы РФ в пользу Украины.

«Проблема в том, что нет больше никакого протокола. Он кончился месте с попыткой США создать однополярный мир. США сочли, что только они могут устанавливать правила для всех. Причём такие, какие им наиболее удобны. И тогда, когда им захочется», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.

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#сша
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#захарова
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Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тыс. россиян
28 декабря 2023, 15:18

Фото: iStock/william87

Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Об этом сообщает lsm.lv.
Отмечается, что 904 гражданина из данной категории пересекли границу Латвии и покинули государство. Точное количество человек, которые не подали документы на вид на жительство, по информации источника, составляет 1213.

Напомним, закон Латвии об иммиграции гласит, что выданные россиянам постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре текущего года. Для того чтобы легально находиться в стране, необходимо было подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения важно было представить подтвержденные бумаги о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии денежных средств для дальнейшего проживания.

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Лавров обвинил Зеленского в предательстве своего народа
Лавров: Зеленский предал свой народ
28 декабря 2023, 14:54

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал свой народ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, как недавно Зеленский вдруг «забыл» русский язык. По словам Лаврова, вся сетевая общественность помнит, как он еще несколько лет призывал всех отстать от русскоязычных граждан Украины, говоря, что они могут говорить на том языке, к которому привыкли.

«Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», - сказал Лавров.

Министр добавил, что большинство украинцев всегда говорили, читали и смотрели кино на русском языке. При этом он язвительно отметил, что некоторые «актеры комедийного жанра не вылезали из России».

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#зеленский
#лавров
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Галкину* в России может грозить до 15 лет лишения свободы
Луговой предложил привлечь Галкина* к ответственности за дискредитацию ВС РФ
28 декабря 2023, 14:31

Фото: iStock/simpson33

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру и предложил привлечь Максима Галкина* к уголовной ответственности за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
Луговой считает необходимым привлечь Галкина* сразу по двум статьям Уголовного кодекса России, по которым ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

«Луговой обратился с депутатским запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку на наличие в публичных действиях Галкина* состава преступления по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и неоднократная дискредитация ВС РФ)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее с тало известно, что следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* и Пугачёвой. С такой просьбой в СК обратились общественники из «Зова народа», попросив следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал во время своих заграничных концертов в Анталье. Сообщается, что он признавался в спонсировании ВСУ, а также высмеивал атаки украинских дронов на Москву.

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#дискредитация
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ЕК намерена «поддержать» агросектор Молдавии
28 декабря 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/Christophe Licoppe

Еврокомиссия намерена реализовать проект поддержки сельскохозяйственного сектора в Молдавии.
Программа должна быть реализована на фоне евроинтеграции страны. Отмечается, что на проект намерены выделить €1,5 млн.

«Общая цель заключается в улучшении показателей сельскохозяйственного сектора в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова, процессом интеграции в ЕС и международными соглашениями», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время стало известно о том, что Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций.

«Евросоюз готовит новые пакеты антироссийских рестрикций, сообщил на брифинге представитель Минэкономики Германии», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение ТАСС.

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#страны
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Кулеба обвинил Европу в неумении воевать
Глава МИД Украины Кулеба: Европа не умеет воевать
28 декабря 2023, 14:09

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Европа не умеет воевать, так как там не популярны военные действия. Об этом он заявил в интервью изданию «Киев Индепендент».
По его словам, военные действия не очень популярны в той части света.

«Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область», - заявил Кулеба.

По его словам, Европа пытается исправить свою неспособность адаптироваться к полномасштабной войне с помощью Украины.

Ранее Кулеба высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза и Украины по вопросу вступления страны в объединение. Он назвал это «лучшим рождественским подарком из Берлина».

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