Зеленский рассказал о военной помощи США Украине за год

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев за 2023 год получил от США военную помощь на сумму свыше 24 миллиардов долларов. Об этом Зеленский написал в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что Финляндия намерена предоставить Украине 21-й пакет военной помощи объемом 106 миллионов евро. В данный пакет войдут комплекты оборонного оборудования для использования на линии боевого соприкосновения.
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Екатерина Коршунова