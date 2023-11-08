Зеленский объявил, что украинское наступление продолжится в 2024 году

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Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на трудности с нынешним контрнаступлением. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.
Он отметил, что у ВСУ уже есть конкретная тактика действий. Так, по словам Зеленского, на Украине уже поставлены цели предстоящих наступлений, обозначены конкретные направления, включая определённые населённые пункты.
Украинский президент признал, что в настоящее время существует ряд трудностей. Но причина этому только одна – недостаточное количество поставляемого с Запада вооружения, заявил Зеленский.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, а армия Украины не сможет прорвать оборону ВС РФ.
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Украинский президент признал, что в настоящее время существует ряд трудностей. Но причина этому только одна – недостаточное количество поставляемого с Запада вооружения, заявил Зеленский.
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Анастасия Чинкова