Зеленский провел встречу с главой Минобороны Великобритании

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом. По словам Зеленского, обсуждалось назначение бывшего командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Зарудного послом в Лондоне и дальнобойные возможности украинских войск.
«Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах», – заявил украинский лидер.
Зеленский добавил, что одной из тем его встречи с Шапсом было совместное производство вооружений.
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Александр Климов