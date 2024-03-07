Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации солдат, проходящих срочную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.
Сегодня, 7 марта, президент Владимир Зеленский обозначил конкретные сроки, когда будет произведено увольнение в запас военнослужащих срочной службы Украины — апрель-май 2024 года.
Уточняется, что речь идет о военных, которые прошли срочную службу и были направлены на фронт после начала российско-украинского конфликта.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы.
Демобилизованных военнослужащих не будут призывать на фронт в течение двенадцати месяцев после увольнения в запас.
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Уточняется, что речь идет о военных, которые прошли срочную службу и были направлены на фронт после начала российско-украинского конфликта.
Демобилизованных военнослужащих не будут призывать на фронт в течение двенадцати месяцев после увольнения в запас.
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Мария Федоровцева