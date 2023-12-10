Зеленский в Аргентине пообщался с критикующим Украину премьером Венгрии Орбаном

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский провёл небольшой диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что политики поговорили о ходе мероприятия, на котором присутствуют. Иные вопросы, вероятнее всего, не затрагивались.
Однако на видео с их встречи видно, что Орбан что-то настойчиво рассказывает Зеленскому, а тот в свою очередь лишь кивает головой.
Также в этот день Зеленский в своём Telegram-канале сообщал о встрече с президентами Эквадора, Парагвая и Уругвая. В ходе переговоров были затронуты темы двустороннего сотрудничества в различных областях, прежде всего, в торговле, а также сферы безопасности.
Напомним, что 10 декабря избранный президент Аргентины Хавьер Милей принял присягу и официально занял пост президента страны.
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Однако на видео с их встречи видно, что Орбан что-то настойчиво рассказывает Зеленскому, а тот в свою очередь лишь кивает головой.
Напомним, что 10 декабря избранный президент Аргентины Хавьер Милей принял присягу и официально занял пост президента страны.
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Анастасия Чинкова