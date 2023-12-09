Венгрия раскритиковала новый украинский закон о правах нацменьшинств

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Госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер в соцсетях выразил намерение тщательно изучить новый закон Украины о правах национальных меньшинств и его исполнение.
Тем не менее, он отметил, что закон не соответствует всем требованиям Будапешта.
Менцер написал, что права венгерского сообщества на Украине начали ограничивать в течение последних восьми лет, и этот процесс продолжается.
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Менцер написал, что права венгерского сообщества на Украине начали ограничивать в течение последних восьми лет, и этот процесс продолжается.
«Мы, конечно, тщательно оценим решение, принятое украинским парламентом вчера, но уже сейчас видно, что оно далеко от восстановления прав, установленных в 2015 году. Вместе с тем мы будем внимательно следить за его реализацией», — написал Менцер.Читайте также:
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