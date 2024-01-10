Зеленский встретится с президентом и главой правительства Литвы

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для переговоров по безопасности и евроинтеграции. В ходе визита он проведёт переговоры с президентом страны Гитанасом Науседой, а также премьер-министром Ингридой Шимоните
По словам Зеленского, после Вильнюса он намерен также посетить Эстонию и Латвию. Темы встреч с главами этих прибалтийских государств, скорее всего, будут такими же, как и на переговорах с политическим руководством Литвы.
Читайте также:
Пленный солдат ВС Украины рассказал о перемене отношения к Зеленскому в стране
МИД РФ: Тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к Зеленскому
«Нацистский карлик»: Призыв Зеленского усилить санкции вызвал гнев в Сети
Александр Бойцов