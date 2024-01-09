«Нацистский карлик»: Призыв Зеленского усилить санкции вызвал гнев в Сети

В соцсети Х многие пользователи обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о необходимости усилить антироссийские санкции.
«Нацистский карлик», — написал комментатор с ником jimbo0085_jim.
«Напряженный месяц для попрошайничества», — отметил Awesome_Rob_83.
«Нарастают звуки отчаяния по мере того, как на Западе начинают осознавать, что вы все сильно недооценили Россию», — поделился мнением RobertGCart.
«Никаких санкций. Россия побеждает», — подчеркнул FranciscoH31346.
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«Напряженный месяц для попрошайничества», — отметил Awesome_Rob_83.
«Никаких санкций. Россия побеждает», — подчеркнул FranciscoH31346.
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Диана Аванесян