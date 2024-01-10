Пленный солдат ВС Украины рассказал о перемене отношения к Зеленскому в стране

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Гражданское население Украины все меньше доверяет президенту Владимиру Зеленскому и чаще вспоминает бывшего главу страны Виктора Януковича. Об этом рассказал сдавшийся в плен российским войскам солдат ВСУ Роман Калиниченко изданию РИА Но стоит.
«Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных… С гражданского народа», — заявил боец.Как утверждает Калиниченко, до этого люди были рады Зеленскому, но с течением времени и в связи с осложнением экономической и политической обстановки отношение стало меняться в худшую сторону. Пленный заявил, что после начала конфликта многие стали вспоминать Януковича.
«Уже такие разговоры, и давно они уже ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо. У народа была стабильная зарплата», — отметил солдат.Он обратил внимание, что раньше хватало на оплату коммунальных услуг, покупку детям школьных принадлежностей и формы, можно было спокойно сходить с супругой в ресторан. Сейчас, по словам Калиниченко, после оплаты счетов за квартиру в семье не остается ничего.
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Алина Юрчак