Пленный солдат ВС Украины рассказал о перемене отношения к Зеленскому в стране

Гражданское население Украины все меньше доверяет президенту Владимиру Зеленскому и чаще вспоминает бывшего главу страны Виктора Януковича. Об этом рассказал сдавшийся в плен российским войскам солдат ВСУ Роман Калиниченко изданию РИА Но стоит.