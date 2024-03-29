Зеленский заявил об угрозе российских ракет США и Европе

Фото: iStock/vadimrysev
Война в США и Европе еще не началась, но может разразиться в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.
По словам украинского лидера, если Европейский союз начнет военный конфликт с Россией, американские войска будут защищать всю Европу, поскольку США являются членом НАТО.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Служба внешней разведки Украины нуждается в финансировании.
Читайте также:
«Нуждается в деньгах»: Зеленский – о Службе внешней разведки Украины
Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО
МИД РФ высказался о сигналах США о готовности к переговорам с Россией
«Войны в США нет, но она может очень скоро прийти. И в Европу, и в США. Пока российские ракеты не долетают до США, но завтра они могут долететь в любую страну», – заявил он.
Читайте также:
«Нуждается в деньгах»: Зеленский – о Службе внешней разведки Украины
Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО
МИД РФ высказался о сигналах США о готовности к переговорам с Россией
Александр Климов