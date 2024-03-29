«Нуждается в деньгах»: Зеленский – о Службе внешней разведки Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и министерству финансов найти средства на развитие Службы внешней разведки (СВР), говорится в видеоролике, опубликованном на Telegram-канале украинского лидера.
Как отметил глава государства, Киеву необходимо найти средства для ведомства, несмотря на опасения нехватки средств на социальные нужды, в том числе на выплату пенсий. Он отметил, что СВР должна стать более активной. Надежная работа такого ведомства стоит недешево, добавил Зеленский.
Ранее Зеленский официально представил нового главу Службы внешней разведки Олега Иващенко. Предыдущий глава спецслужбы, Александр Литвиненко, назначен на пост председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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«Нужно искать и находить финансовую основу для работы нашей разведки», – подчеркнул он.
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Александр Климов