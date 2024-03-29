МИД РФ высказался о сигналах США о готовности к переговорам с Россией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» прокомментировал заявления США о готовности к переговорам по Украине.
Министр рассказал, что такое предложение поступало ему неофициально, но Москва его отвергла, добавив, что невозможно говорить о стратегической стабильности, когда государство постоянно характеризуют как врага и заявляют о нанесении поражения.
Он подчеркнул, что Россия готова разговаривать на равных только тогда, когда будет достигнуто взаимное уважение и начнется поиск баланса интересов.
Соединенные Штаты утратили дипломатические навыки и привыкли добиваться своего путем диктата, угроз санкций и шантажа, добавил дипломат.
Ранее Лавров высказался об идеи Макрона отправить французские военные на Украину.
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Он подчеркнул, что Россия готова разговаривать на равных только тогда, когда будет достигнуто взаимное уважение и начнется поиск баланса интересов.
«В условиях, когда нам объявлена война, они помогают украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на наши гражданские и инфраструктурные объекты и при этом заявляют, мол, пускай они стреляют друг в друга, а мы сядем поговорить. Это смешно», – отметил Лавров.
Соединенные Штаты утратили дипломатические навыки и привыкли добиваться своего путем диктата, угроз санкций и шантажа, добавил дипломат.
Ранее Лавров высказался об идеи Макрона отправить французские военные на Украину.
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Александр Климов