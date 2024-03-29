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МИД РФ высказался о сигналах США о готовности к переговорам с Россией

Лавров: Россия готова к равным переговорам, но США пытаются диктовать условия
29 марта 2024, 01:07
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» прокомментировал заявления США о готовности к переговорам по Украине.
Министр рассказал, что такое предложение поступало ему неофициально, но Москва его отвергла, добавив, что невозможно говорить о стратегической стабильности, когда государство постоянно характеризуют как врага и заявляют о нанесении поражения.

Он подчеркнул, что Россия готова разговаривать на равных только тогда, когда будет достигнуто взаимное уважение и начнется поиск баланса интересов.


«В условиях, когда нам объявлена война, они помогают украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на наши гражданские и инфраструктурные объекты и при этом заявляют, мол, пускай они стреляют друг в друга, а мы сядем поговорить. Это смешно», – отметил Лавров.

Соединенные Штаты утратили дипломатические навыки и привыкли добиваться своего путем диктата, угроз санкций и шантажа, добавил дипломат.

Ранее Лавров высказался об идеи Макрона отправить французские военные на Украину.

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#переговоры
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#россия
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Посол РФ охарактеризовал замечания Байдена в адрес руководства России как непристойные
Посол Антонов: Замечания Байдена в адрес руководства России непристойны
29 марта 2024, 02:28

Фото: официальный сайт Кремля

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала назвал непристойными высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес российского политического руководства.
«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — отметил дипломат.

Антонов напомнил, что, в отличие от Байдена, президент России Владимир Путин никогда не допускал уничижительных высказываний в адрес иностранных лидеров, несмотря на оскорбительную риторику в его адрес.

Ранее Байден уже делал резкие заявления в адрес российского лидера во время выступления в Северной Каролине. Байден, рассуждая о повышении налогов на американских миллиардеров, заявил, что полученные доходы можно было бы направить на помощь Украине, которая борется с «мясником Путиным».

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#сша
#россия
#джозеф байден
#владимир путин
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«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа
Экс-советник Болтон: США выйдут из НАТО в случае переизбрания Трампа
29 марта 2024, 02:19

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Бывший президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о выходе своей страны из НАТО, если будет переизбран президентом, заявил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Le Figaro.
Болтон предположил, что если Трамп будет переизбран, то он, скорее всего, выведет США из НАТО.

«Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует», – заявил он.

Также собеседник добавил, что многие ошибочно воспринимают это за инструмент для переговоров.

Бывший советник напомнил, что, например, в 2018 году Трамп шокировал европейские страны, заявив, что они не могут рассчитывать на поддержку США, если продолжат покупать природные ресурсы у России по высокой цене.

Ранее Трамп объявил, что не хочет платить за других членов НАТО. США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», – призвал он.

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#сша
#нато
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#выборы
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«Приглашение к геноциду»: Лавров – о формуле мира Зеленского
Лавров: Формула мира Зеленского – приглашение к геноциду Донбасса
29 марта 2024, 02:11

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» предложил президенту Украины пофантазировать о последствиях мирного соглашения в соответствии с формулой мира президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что суть мирного плана заключается в уходе России из Крыма, Донбасса и новых регионов, выплате репараций, судах и ограничениях на оружие.

Лавров назвал реализацию этой формулы «приглашением к геноциду» и призвал обратить внимание на заявления украинских политиков о судьбе народа.

«Они говорят, что будет даже не "чистка". В Верховной Раде есть дама, заявившая, что в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить. Если в этом заключается смысл «формулы», то это «приглашение» к геноциду», – подчеркнул глава МИД.

Ранее МИД Украины Дмитрий Клуба допустил возможность проведения мирных переговоров с Россией и обсуждение «формулы мира».

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#украина
#донбасс
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#сергей лавров
#мид рф
#переговоры
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Во Франции попросили отменить церемонию открытия Олимпийских игр
Europe 1: Во Франции призвали отменить церемонию открытия Олимпиады
29 марта 2024, 01:58

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр, передает радио Europe 1, ссылаясь на источники в развездслужбе.
В частности, французские спецслужбы призвали отменить церемонию открытия Олимпиады и перейти к «плану Б» в связи с высокой угрозой безопасности участников. По словам информатора, нынешний «Речной парад» таит в себе множество опасностей.

Среди возможных рисков фигурируют террористы-одиночки, которые могут напасть на толпу или атаковать с огнестрельным оружием. Поэтому DGSI хочет избежать «организованных атак» в день открытия Олимпийских игр 2024 года.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что после инцидента в «Крокус Сити Холле» Франция вводит наивысший уровень террористической угрозы перед проведением Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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#разведка
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«Не будут привлекаться к участию в СВО»: Генштаб ВС РФ – о призыве срочников
Генштаб ВС РФ: Срочники весеннего призыва не будут отправляться в зову СВО
29 марта 2024, 01:50

Фото: iStock/Kichigin

Россияне, призванные этой весной, не будут участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, пишет «Красная звезда».
Полковник Бурдинский отметил, что срок службы для гражданских лиц, как и прежде, составит один год. Он уточнил, что хочет успокоить призывников и их семьи.

Он пообещал, что те, кто будет призван весной, не будут отправлены в зоны боевых действий.

«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», – подчеркнул военный.

Весенний призыв пройдет в период с 1 апреля по 15 июля.

Ранее стало известно, что в весенний призывной период в России будут рассылаться электронные повестки. Вместе с тем основным способом оповещения призывников о необходимости явки на призывной пункт останутся бумажные повестки.

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#армия россии
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Зеленский заявил об угрозе российских ракет США и Европе
Зеленский: Российские ракеты могут прилететь в США и Европу
29 марта 2024, 01:29

Фото: iStock/vadimrysev

Война в США и Европе еще не началась, но может разразиться в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.
По словам украинского лидера, если Европейский союз начнет военный конфликт с Россией, американские войска будут защищать всю Европу, поскольку США являются членом НАТО.

«Войны в США нет, но она может очень скоро прийти. И в Европу, и в США. Пока российские ракеты не долетают до США, но завтра они могут долететь в любую страну», – заявил он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Служба внешней разведки Украины нуждается в финансировании.

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МИД РФ высказался о сигналах США о готовности к переговорам с Россией
#россия
#украина
#сша
#ес
#война
#владимир зеленский
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«Россияне хотят отстаивать свою цивилизацию»: Лавров – о будущем России
Лавров – о будущем России: Россияне хотят отстаивать свою цивилизацию
29 марта 2024, 01:22

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о будущем Российской Федерации в интервью газете «Известия».
«Думаю, что после состоявшихся выборов, их результатов и, главное, после явки на эти выборы, которая доказала, что россияне совсем не стали аполитичными, а наоборот, хотят отстаивать свою идентичность, культуру, историю, цивилизацию, и что эта решимость замечена в мире (не просто замечена, она воспринимается с все большим уважением)», – отметил подчеркнул он.

Министр добавил, что фантазии об изоляции России не соответствуют действительности. Министр напомнил об Играх будущего и Всемирном фестивале молодежи.

Ранее президент Путин заявил, что россияне вынуждены брать в руки оружие и создавать будущее своей страны. Таким образом он объяснил и высокую явку на выборах.

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#сергей лавров
#владимир путин
#выборы
#россия
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Кулеба допустил возможность обсуждения с Россией «формулы мира»
Кулеба: Украина готова обсудить с Россией «формулу мира»
29 марта 2024, 00:59

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Клеба заявил в интервью индийскому телеканалу NDTV во время своего визита в Индию, что урегулирование споров с Россией может быть обсуждено на втором и третьем мирных саммитах в Швейцарии.
По словам министра, «формула мира» представляет собой своего рода меню, из которого страны могут выбрать пункты для работы. Киев планировал собрать страны, которые разделяют принципы, предложенные Киевом на первом саммите, чтобы выбрать инициативу и работать вместе как группа.

Ранее МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина после проведенного Майдана уничтожает все, что связано с Россией.

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#дмитрий кулеба
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#переговоры
#россия
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#мид
#саммит
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В МИД высказались об идеи Макрона отправить военных на Украину
«Пиар»: Лавров – о словах Макрона отправить военных на Украину
29 марта 2024, 00:52

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» назвал пиаром идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину.
Министр отметил, что разговор был импровизирован после того, как его коллеги в Германии, европейских странах и НАТО выступили против такой концепции, однако позже политик вновь заговорил о такой возможности.

«Мне кажется, что французская активность на этом "фронте" призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда «дома» у него неважные дела и нужно создать какой-то отвлекающий маневр», – сказал министр.

Ранее Макарон допустил проведение наземных операций Франции на Украине в целях борьбы с Россией.

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#франция
#украина
#военные
#мид рф
#сергей лавров
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