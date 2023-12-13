Zet: Новый премьер Польши Туск отправил в отставку всех руководителей спецслужб

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Новое правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска предложило отставку руководителям пяти ведущих спецслужб страны. Парламентская комиссия поддержала это решение.
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство в среду, 13 декабря. Принятие решения о реорганизации и кадровых перестановках в руководстве спецслужб стало одним из первых значимых изменений, предпринятых после смены руководства страны.
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Александр Бойцов