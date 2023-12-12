«Изгнать зло»: планы нового премьера Польши, и о чем он договорился с Путиным

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Нижняя палата парламента Польши выразила недоверие действующему правительству Матеуша Моравецкого и призвала его к отставке. Сейм выдвинул в качестве кандидата на пост премьера Дональда Туска, который одержал победу в голосовании. Редакция «Радио 1» расскажет о политических взглядах политика, об его встрече с Владимиром Путиным, и о том, как его назначение отразится на Украине.
Дональд Туск: биография
Дональд Туск родился 22 апреля 1957 года в Польше. Его отец был плотником, а мать работала секретарем в университете. После окончания школы, будущий политик поступил на исторический факультет Гданьского университета. В 1981 году в Польше было введено военное положение. Туск на военную службу призван не был. Источником заработка выпускника престижного университета, стала подпольная деятельность.
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Спустя три года Туск основал запрещенный в стране журнал, в котором допускал критику властей, негативно высказывался об экономике Польши и писал о необходимости создания модели свободного рынка.
В 2007 году Туск занял пост председателя Совета министров Польши. В 2014 году он стал главой Европейского совета, которым руководил на протяжении пяти лет.
Политические взгляды Дональда Туска
Дональд Туск неоднократно заявлял, что намерен приблизить Польшу к европейским союзникам и возродить поддержку Украины. Именно возобновление финансовой помощи Украине стало главным тезисом его предвыборной кампании.
Ожидается, что новый премьер будет руководствоваться политикой, которую проводит Европа, прислушиваться к мнению Евросоюза и продолжать антироссийскую идеологию. Прежде политик заявлял, что Россия нарушила нормы европейского общежития, в связи с чем двусторонние отношения с ней невозможны.
Однако прежде странам удавалось найти общий язык. В 2009 году состоялась встреча премьер-министра России Владимира Путина и его польского коллеги Дональда Туска, в ходе которой премьеры двух стран договорились об укреплении отношений и их развитии.
Сейм Польши избрал Дональда Туска премьер-министром страны
11 декабря сейм Польши большинством голосов избрал Дональда Туска премьер-министром страны. Однако перед фактическим вступлением в должность, он должен предложить состав правительства, после чего его кандидатура утверждается главой государства.
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Что сказал Туск о своем назначении
Дональд Туск обратился со словами благодарности к тем, кто отдал голоса за его кандидатуру. Он пообещал «изгнать зло» и заявил, что все ошибки будут исправлены.
«С завтрашнего дня мы сможем исправить ошибки, чтобы каждый, включая самого слабого, чувствовал себя в Польше как дома», — заявил Туск.
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Анастасия Крестьянова