Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина напугал Вашингтон

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Дружеские объятия между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпина являются свидетельством крупного масштабного стратегического поражения США, заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери в интервью Fox News.
По его словам, жест на встрече Путина и Си Цзиньпина напугал американских политиков.
По мнению специалиста, дружба между Москвой и Пекином опасна для Вашингтона. Он добавил, что две страны воспринимаются американской стороной как стратегические враги.
Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли совместное соглашение об и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества. Лидеры также обсудили пекинскую инициативу КНР в области глобальной безопасности.
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«Это стратегический кошмар – видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно», – отметил эксперт.
По мнению специалиста, дружба между Москвой и Пекином опасна для Вашингтона. Он добавил, что две страны воспринимаются американской стороной как стратегические враги.
Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли совместное соглашение об и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества. Лидеры также обсудили пекинскую инициативу КНР в области глобальной безопасности.
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Александр Климов