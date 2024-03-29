Жители Гагаузии встретили приезд президента Молдавии Санду протестами

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Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Гагаузию для участия в церемонии открытия линии электропередачи (ЛЭП) Вулканешты - Кишинёв. Жители автономии встретили её приезд акциями протеста.
Гагаузия — это автономная область на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией. В 2014 году в регионе был проведён всенародный референдум о выборе вектора внешней политики. По его итогам более 98% проголосовавших высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Кишинёв оказывает постоянное давление на регион. Молдавские власти объявили партию «Шор» в качестве кандидата от которой победу на выборах главы автономии одержала Евгения Гуцул, антиконституционной.
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Александр Бойцов