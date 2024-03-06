Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ранее Гуцул отметила, что обсудила с российским лидером политическую обстановку в Молдавии.
Глава Гагаузии заявила, что президент Молдавии и правящая партия должны принять во внимание евразийский курс, выбранный автономным регионом.
До этого президент России заявил, что США с помощью спецопераций в Ираке, Сирии и бывшей Югославии «выпустили джина из бутылки».
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Александр Климов