Жители Петербурга выстроились в очередь за свидетельствами о смерти

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Проблема в том, что в дни новогодних праздников это единственное работающее отделение ЗАГС во всём городе. Марина, работающая ритуальным агентом, рассказала, что такая ситуация наблюдается здесь уже не первый год. Однажды ей пришлось просидеть в очереди восемь часов.
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