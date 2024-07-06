Жители Турции запечатлели в небе падающий метеорит

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Жители Стамбула и других населенных пунктов Турции зафиксировали падающий в небе метеорит, передает космическое агентство страны.
«Метеорит, который наблюдали в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», – отметили в ведомстве.
Пользователи социальных сетей опубликовали множество видеороликов инцидента. Метеорит обнаружили в субботу вечером, 6 июля, из Стамбула, Бурсы и других городов северной части Турции.
В сентября 2023 года на юго-востоке Турции также упал крупный метеорит. Небесное тело могли наблюдать жители сразу нескольких городов, включая Газиантеп, Малатью, Эрзурум и другие.
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Александр Климов