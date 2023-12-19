В 2024 году зарплаты некоторых россиян вырастут из-за индексации

Фото: iStock/Vershinin
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в 2024 году рост реальных доходов населения должен составить 8%. При этом некоторые компании считают, что за счёт индексации зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании RosExpert.
«Представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень повышения зарплат в России», — говорится в публикации.
Так, опрос 239 крупных компаний в РФ показал, что в среднем работодатели в 2023 году индексировали зарплаты сотрудников на 9,3%.
Читайте также:
Путин: Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но есть и богатые
Опрос: Почти 90% россиян планируют сменить работу в Новом году
Сбербанк анонсировал повышение ставок по вкладам
Диана Аванесян