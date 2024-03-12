«Живой документ»: Нарышкин объяснил допустимость внесения изменений в Конституцию

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Конституция России – это «живой» документ, который может и должен меняться в зависимости от актуальных потребностей общества и возникающих вызовов. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, чьи слова приводит РИА Новости.
В статье для журнала «Разведчик» он отметил, что Россия как никто другой знает цену мира, потому что очень дорожит им. Также, будучи уроженцем Санкт-Петербурга, Нарышкин решил сравнить Россию с мощным кораблём, который уверенно следует вперёд.
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