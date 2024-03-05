Глава СВР Нарышкин не сомневается в победе России в спецоперации

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Никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции нет и быть не может. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что хозяевами территории Украины являются не политики из Вашингтона или Лондона. Они хозяева только для киевских продажных чиновников. Подлинными хозяевами украинской земли являются люди которые живут на ней. И только им самим предстоит решать, в какой стране они хотят жить, заключил глава СВР России.
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