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Глава СВР Нарышкин не сомневается в победе России в спецоперации

05 марта 2024, 21:41
Фото: РИА Новости/Кирилл

Фото: РИА Новости/Кирилл

Никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции нет и быть не может. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос в эксклюзивном интервью для программы «Соловьёв Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1». Нарышкин уточнил, что победа в СВО наступит тогда, когда Россия освободит от киевского коррумпированного и нацистского режима всех тех, кто хотел быть освобождённым.

Он подчеркнул, что хозяевами территории Украины являются не политики из Вашингтона или Лондона. Они хозяева только для киевских продажных чиновников. Подлинными хозяевами украинской земли являются люди которые живут на ней. И только им самим предстоит решать, в какой стране они хотят жить, заключил глава СВР России.

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Генерал ВСУ Кривонос: Войска РФ используют мощную тактику и движутся вперёд
05 марта 2024, 20:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска постоянно меняют тактику своих действий, а сейчас перешли к более мощной. Они постоянно пытаются идти вперёд, используя стыки между частями ВСУ.
Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. Выступая в эфире телеканала «Прямой», он отметил отлично организованную российскую разведку, которая хорошо изучила эти самые стыки и слабые места обороны украинских войск. Именно это позволяет частям ВС РФ продвигаться вперёд, считает отставной военный.

Также генерал Кривонос обратил внимание на то, что российские войска в огромных количествах применяют на передовой беспилотники и миномёты, в то время как ВСУ испытывают недостаток не только в людских ресурсах, но и в боеприпасах.

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Эксперт объяснил, почему Запад продолжает помогать Украине
Политолог Мезюхо: Украина превратилась в международный коррупционный хаб
05 марта 2024, 19:04

Украина при поддержке западных стран превратилась в международный центр коррупции.
Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо в интервью RT, комментируя заявления французского политика Флориана Филиппо о пропаже денежной помощи ЕС на Украине.

Мезюхо подчеркнул, что Украина стала местом, где возможно отмывание денег: если нужно «пропылить» крупные суммы, достаточно поставить гуманитарную помощь в эту страну.

Политолог также отметил, что установление коррупционных связей с режимом Зеленского стало распространенным методом для заработка. По его мнению, как европейские, так и американские политики, а также их киевские сторонники довольны подобным положением дел.

По мнению эксперта, вопрос о продолжении финансирования украинского государства остается актуальным для Запада, так как это предоставляет возможность «отмывания» средств.

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ВС РФ приступили к разминированию Авдеевки
Пушилин сообщил о начале работ по разминированию Авдеевки
05 марта 2024, 18:46

Фото: iStock/Jakub Laichter

Специалисты начали работы по разминированию территории в освобожденной Авдеевке. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются», - сообщил глава региона.
Он также рассказал, что параллельно будут проводиться работы по подключению воды и электроэнергии. Информация об освобождении Авдеевки российской армией появилась 17 февраля. Прежде ВС РФ взяли противника в окружение, чем вынудили его сдать позиции.
Ранее Пушилин сообщил, что Киев до начала СВО готовил нападение на Крым, Донбасс и Белоруссию. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине сравнили линию обороны ВСУ со стеной из «Игры престолов»
Спикер ВСУ Лиховой заявил о мощной линии обороны на Авдеевском направлении
05 марта 2024, 18:25

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ создали мощную линию обороны на Авдеевском направлении. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
Он уточнил, что на Авдеевском направлении создана качественная линия обороны. По его словам, она не может сравниваться с «Великой китайской стеной» или стеной из фильма «Игра престолов».

«Если враг хочет найти свою смерть на авдеевском направлении, пусть он наступает там, где у нас якобы на втором рубеже нет оборонительных укреплений, они там есть. Они не имеют вид сплошной линии, как кто-то упрощенно хочет ее видеть, однако это очень разветвленная система», - заявил Лиховой в эфире телемарафона.

По его словам, оборона на Авдеевском направлении создавалась еще в декабре 2023 года. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ постоянно занимаются укреплением данных позиций. Они копают противотанковые рвы, устанавливают танковые капониры, бетонные бункеры, и сооружают мобильные взводно-опорные пункты с бронированными капсулами.

Лиховой добавил, что на Донецком направлении линия обороны ВСУ отличается, тем не менее, по его словам, она должна быть не менее эффективной, чем на Авдеевском, отметив, что укреплений много не бывает.

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Минобороны сообщило об успехах российской армии на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
05 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, российским бойцам удалось улучшить свое тактическое положение.

«В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», - сообщил Конашенков.

В ведомстве также сообщили, что в результате боя на Купянском направлении ВСУ лишились более 35 военнослужащих, а также четырех автомобилей, американской артиллерийской системы M777, польской САУ Krab и РСЗО «Град».

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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Украинская чиновница назвала выход ВСУ из Авдеевки «освобождением» города
05 марта 2024, 17:47

Фото: iStock/JARAMA

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр оговорилась в прямом эфире Радио NV и назвала потерю контроля ВСУ над Авдеевкой — освобождением.
«Освобож… Я имею в виду выход», — поправила оговорку Маляр.

В своей речи украинская чиновница рассуждала об оставлении украинскими бойцами населенного пункта и указывала на то, что западные СМИ давали разную оценку этому событию.

Напомним, российская армия установила контроль над Авдеевкой 17 февраля. Несколько дней ВСУ находились в окружении и были вынуждены отступить. Несколько десятков украинских бойцов еще несколько дней продолжали оставаться на освобожденной территории, однако Авдеевка вскоре была полностью зачищена.

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Боррель предложил направить замороженные активы РФ на поддержку ВСУ
05 марта 2024, 17:03

Фото: iStock/alfexe

Евросоюз намерен использовать замороженные российские активы не только на восстановление и реконструкцию Украины, но и на помощь украинким военным (ВСУ). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
Жозеп Боррель уверен, что, если у Евросоюза есть рычаги воздействия, способные помогать Украине в военном конфликте с Россией, то найдутся и такие, которые помогут избежать дальнейшего разрушения страны. Доходы от замороженных российских средств могут быть реализованы на увеличение военных мощностей или оборонно-технологической базы Украины.

Представитель политической дипломатии Евросоюза подчеркнул, что такая практика станет решительным «шагом вперед» в деле урегулирования ситуации между Россией и Украиной.

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Скотт Риттер: ВСУ не смогут выстоять перед войсками РФ из-за нехватки живой силы
05 марта 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Украинские войска не смогут выстоять перед армией России на полях сражений. Причина этого — острая нехватка живой силы в рядах ВСУ.
Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что абсолютно неважно, сколько ВСУ получат от западных союзников оружия и боеприпасов. Главная проблема украинцев — у них не хватает солдат, которые могут всем этим пользоваться, считает эксперт. Поэтому в ближайшее время армия России способна устроить прорыв.

Бывший разведчик отметил, что украинцы роют окопы и строят укрепления на отдельных участках, но у них просто не хватает обученных людей, да и просто людей для выполнения этих работ. В заключение Риттер напомнил, что лидер киевского режима Зеленский только что сам признал, что дефицит солдат в ВСУ составляет 700 тысяч человек.

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Бойцы ВСУ с помощью дрона убили своего товарища, который хотел сдаться в плен — видео
Бойцы ВСУ с помощью дрона убили своего товарища, который хотел сдаться в плен
05 марта 2024, 16:24

Фото: iStock/valio84sl

В Херсонской области в районе Новой Каховки украинские военные отработали FPV-дроном по своему же товарищу, который хотел сдать в плен российской стороне. Об этом пишет Mash и публикует соответствующее видео.
В сообщении уточняется, что бойцы ВСУ убили своего товарища не по ошибке. Сделано это было намеренно из-за того, что он решил сдаться в плен ВС РФ и сохранить свою жизнь. Он вызвал «Волгу» на частоте 149.200 и пытался добежать до российских позиций. Однако его же сослуживцы сделать ему этого не дали.

Накануне стало известно, что украинские военнослужащие расстреляли двух безоружных российских бойцов, которые сдавались в плен ВСУ. Информацию опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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