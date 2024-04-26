Живущие за рубежом молдаване смогут голосовать на выборах по почте

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Парламент Молдавии принял закон о почтовом голосовании на выборах.
Сообщение об этом опубликовано на сайте законодательного органа страны. Теперь граждане Молдавии, живущие за рубежом, смогут голосовать на выборах с помощью почты.
Изначально предполагалось, что право голосовать по почте получат только живущие в США и Канаде граждане, а ко второму чтению в список включили Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию.
Как утверждается в сообщении, голосование по почте будет не доступно в странах, где не соблюдаются международные стандарты проведения справедливых выборов.
По сообщениям оппозиционной партии, таким образом власти Молдавии пытаются сфальсифицировать предстоящие президентские выборы.
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Изначально предполагалось, что право голосовать по почте получат только живущие в США и Канаде граждане, а ко второму чтению в список включили Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию.
Как утверждается в сообщении, голосование по почте будет не доступно в странах, где не соблюдаются международные стандарты проведения справедливых выборов.
По сообщениям оппозиционной партии, таким образом власти Молдавии пытаются сфальсифицировать предстоящие президентские выборы.
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Алёна Самарева