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Американский политолог, ведущий программы The Dive with Jackson Hinkle Джексон Хинкл заявил, что удары по Йемену, которые санкционировал президент США Джо Байден, являются выходом за рамки допустимого и критикуются даже внутри страны.
Он подчеркнул, что подобные действия, кроме всего прочего, противоречат законодательству Штатов.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает нелигитимные удары Соединённых Штатов по Йемену.
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«Члены конгресса, такие как конгрессмен Ро Кханна из Калифорнии, уже критикуют Джо Байдена за такие действия. Даже у нас в стране это квалифицируется как нарушение, за которое полагается импичмент, это выход за рамки допустимого. Но Байден, к сожалению, воспринимает это просто как ничем не примечательный четверг», — прокомментировал в беседе с RT Хинкл.
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Мелисса Тимофеева