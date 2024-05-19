Зурабишвили призвала Макрона освободить Грузию от «советского ига»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что пригласила в страну французского лидера Эммануэля Макрона, чтобы он помог освободить Грузию от «советского ига и российского влияния».
«Эммануэль Макрон обещал практически с момента моего избрания в 2018 году, что он приедет. Речь идет не только о Грузии, речь идет об окончательном освобождении Кавказа от менталитета советского ига и российского влияния», — заявила Зурабишвили в интервью для Le Tribune.
По её словам, Тбилиси не хочет вступать в открытое противостояние с Москвой, однако, такое взаимодействие якобы крайне важно для будущего Европы.
Зурабишвили отметила, что пригласила Макрона посетить страну 26 мая — в день независимости Грузии.
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Евгения Парфентьева