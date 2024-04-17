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Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах

17 апреля 2024, 16:24
Фото: сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена наложить вето на законопроект об иноагентах, принятый в первом чтении парламентом. Об этом она сообщила в ходе интервью ВВС.
Она отметила, что наложит вето на законопроект в случае, если депутаты примут его в трёх чтениях.

Зурабишвили напомнила, что аналогичные меры вводятся в отношении любых законов, которые противоречат рекомендациям Евросоюза.



В среду, 17 апреля, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, вызвавший волну критики со стороны западных политиков, грузинской оппозиции и самой Зурабишвили. Выступающие против видят в этом проекте закона препятствие для интеграции страны в Евросоюз. За законопроект в парламенте проголосовали 83 депутата.

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#законопроект
#иностранный агент
#парламент
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«Не смешно»: Путин упрекнул Моора за слова об оставшихся в регионе людях
Путин заступился за жителей Тюменской области, которых Моор назвал «упертыми»
17 апреля 2024, 17:45

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору на совещание с членами Правительства.
«Вы сказали «Остались самые упёртые». Не надо так о людях. Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — отметил президент.
Ранее жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке.

Орск может снова затопить. Ранее сообщалось, что в городе прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Это привело к массовой эвакуации жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#тюмень
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Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал Запад защитить российские города
Шмыгаль оговорился и призвал Запад поставлять ПВО для защиты городов России
17 апреля 2024, 17:44

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль оговорился и призвал западные страны поставлять комплексы ПВО для защиты российских городов. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Форуме американо-украинского партнёрства в Вашингтоне.
Политик быстро исправился и попросил Запад поставлять ПВО всё-таки Украине для защиты её городов и мирного населения.

Ранее пожелавшие остаться анонимными высокопоставленные офицеры ВСУ заявили, что серьёзно опасаются обрушения линии обороны уже этим летом. Это станет возможно в случае наступления российской армии, которая значительно превосходит украинскую по кадровому составу и вооружению.

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#всу
#защита
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Столтенберг анонсировал Совет НАТО — Украина по запросу Зеленского
Столтенберг: Зеленский запросил заседание Совета Украина — НАТО на 19 апреля
17 апреля 2024, 17:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Украина - НАТО пройдет в пятницу, 19 апреля, по запросу украинского президента Владимира Зеленского. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам генсека НАТО, на встрече также будет присутствовать и Зеленский. Столтенберг отметил, что участники заседания обсудят, в том числе, вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны и снарядов.

Столтенберг поделился, что уже обсудил с лидерами Чехии, Дании и Нидерландов поставки Киеву систем ПВО и снарядов. При этом генсек не стал называть конкретную информацию о наличии у стран Альянса систем ПВО.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как Киев зависит от помощи Евросоюза и США.

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#нато
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#пво
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МИД ответил на публикацию WP о «секретном документе» о внешней политике России
17 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили The Washington Post, что Москва намерена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне».
Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало публикацию издания о секретном дополнении к официальной «Концепции внешней политики России». В МИДе подчеркнули, что не дают комментариев по «наличию или отсутствию внутренних документов министерства».

The Washington Post опубликовало документ, который предоставила европейская разведка, в котором министерство в том числе якобы призывает к «наступательной информационной кампании» и другим мерам против недружественных государств.

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#россия
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#документы
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Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством
17 апреля 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как Киев зависит от помощи Евросоюза и США. Об этом Орбан сообщил во время выступления на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.
Орбан отметил, что если бы Украине не оказывали поддержку, то она не смогла бы выжить. По мнению премьер-министра, Запад имеет полное право не давать киевскому режиму оружие или деньги.

Орбан заключил, что единственным спасением для Украины является соглашение РФ и США о будущей архитектуре мировой безопасности и месте в ней для Украины.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. По мнению политика, европейская экономика была уничтожена «благодаря идиотским санкциям и экстремистской политике».

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#сша
#деньги
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#запад
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#украина
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Песков раскрыл нюансы о церемонии инаугурации Путина
Песков: инаугурация Путина пройдет стандартно, но с небольшими нюансами
17 апреля 2024, 14:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. Об этом он рассказал журналистам на брифинге.
В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года.

«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал Песков.

Напомним, что голосование на выборах президента РФ проводилось с 15 по 17 марта, в нём приняли участие 4 млн 804 тысячи 497 подмосковных избирателей, что составляет 77,01% от общего числа жителей Московской области, имеющих право голоса. Большинство подмосковных избирателей — 74,17% — проголосовали очно, на избирательных участках. Явка избирателей на президентских выборах 2024 года стала рекордной за всю историю современной России. Она составила 77,44% граждан страны.

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#голосование
#итоги
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#песков
#рф
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Евросоюз может аннулировать загранпаспорта украинцев, сообщил Рогов
Рогов: ЕС может аннулировать загранпаспорта украинцев без справки из военкомата
17 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Евросоюз может аннулировать загранпаспорта украинцев, которые выехали за границу без справки из военкомата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Отмечается, что посольствам Украины в европейских государствах, в том числе Германии, Франции, Польше, Испании, было поручено разработать алгоритм и готовиться к возможному аннулированию загранпаспортов украинцев.

По словам Рогова, данные сведения получены от лояльных к России источников из окружения Зеленского.

Рогов подчеркнул, что украинцы, у которых отсутствуют военно-учётные документы, не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами.

В настоящее время у украинцев есть один путь, добавил Рогов, — ехать на родину за этими документами. Правда вряд ли кто-то их отпустит обратно в Европу.

Введением таких правил режим президента Владимир Зеленский намерен решить проблему с кадровым дефицитом в рамках всеобщей мобилизации.

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Парламент Грузии на фоне протестов принял в первом чтении законопроект об иноагентах
17 апреля 2024, 13:40

Фото: iStock/Diy1

Депутаты парламента Грузии по итогам голосования на пленарном заседании приняли в первом чтении резонансный законопроект об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Спикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что 83 парламентария поддержали данный законопроект. ​Никто из депутатов не проголосовал против, добавил Папуашвили.

Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии.

После чего у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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#закон
#иностранный агент
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Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха
Песков: вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха действительно начался
17 апреля 2024, 13:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха. Об этом Песков сообщил журналистам.
«Да, это действительно так», — сказал представитель Кремля.

О том, что российские миротворцы начали покидать пункты размещения, ранее сообщили азербайджанские средства массовой информации.

Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Президент подчеркнул, что данный вопрос будет решён в процессе переговоров.

Напомним, российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые было подписано в ноябре 2020 года.

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