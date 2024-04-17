Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Фото: сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена наложить вето на законопроект об иноагентах, принятый в первом чтении парламентом. Об этом она сообщила в ходе интервью ВВС.
Она отметила, что наложит вето на законопроект в случае, если депутаты примут его в трёх чтениях.
Зурабишвили напомнила, что аналогичные меры вводятся в отношении любых законов, которые противоречат рекомендациям Евросоюза.
В среду, 17 апреля, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, вызвавший волну критики со стороны западных политиков, грузинской оппозиции и самой Зурабишвили. Выступающие против видят в этом проекте закона препятствие для интеграции страны в Евросоюз. За законопроект в парламенте проголосовали 83 депутата.
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Зурабишвили напомнила, что аналогичные меры вводятся в отношении любых законов, которые противоречат рекомендациям Евросоюза.
В среду, 17 апреля, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах, вызвавший волну критики со стороны западных политиков, грузинской оппозиции и самой Зурабишвили. Выступающие против видят в этом проекте закона препятствие для интеграции страны в Евросоюз. За законопроект в парламенте проголосовали 83 депутата.
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Анастасия Чинкова