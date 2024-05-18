Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иностранных агентах.
«Я наложила вето на «русский» закон», — заявила Зурабишвили в ходе брифинга.
Напомним, скандальный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят грузинским парламентом 14 мая.
Авторы законопроекта предложили создать в Минюсте Грузии реестр неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение. Законопроект не касается физических лиц.
Противники грузинского законопроекта об иностранных агентах назвали его «пророссийским» и заявили, что он может помешать вступлению Тбилиси в Европейский союз.
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