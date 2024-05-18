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Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах

18 мая 2024, 17:06
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иностранных агентах.
«Я наложила вето на «русский» закон», — заявила Зурабишвили в ходе брифинга.

Напомним, скандальный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят грузинским парламентом 14 мая.



Авторы законопроекта предложили создать в Минюсте Грузии реестр неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение. Законопроект не касается физических лиц.

Противники грузинского законопроекта об иностранных агентах назвали его «пророссийским» и заявили, что он может помешать вступлению Тбилиси в Европейский союз.

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#грузия
#законопроект
#иностранный агент
«Занимаются чепухой»: Лавров высказался об организации саммита по Украине
Лавров: организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются чепухой
18 мая 2024, 17:56

Фото: сайт Кремля

Организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии заняты «откровенной чепухой». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Он подчеркнул, что российская сторона активно наблюдает за происходящим в Швейцарии. По словам Лаврова, организаторы «занимаются откровенной чепухой», у которой совершенно нет перспективы. А главная задача этой конференции заключается не в достижении мира, а в том, чтобы настроить против России как можно больше стран, а затем начать враждебные материальные шаги по отношению к нашей стране.

Кроме того, Лавров добавил, что наращивание поставок дальнобойных ракет на Украину Россия воспринимает как сигнал для выяснения отношений на поле боя, а не дипломатическими методами.

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#сергей лавров
#мид
#саммит
#украина
#швейцария
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В Британии назвали ошибкой высылку российского военного атташе из Лондона
Британский дипломат Форман назвал ошибкой высылку военного атташе РФ из Лондона
18 мая 2024, 17:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший военный атташе Великобритании в России Джон Форман считает ошибкой решение Лондона выслать из страны российского военного атташе Максима Еловика. Об этом он написал в статье для еженедельника The Spectator.
По его словам, заявления высокопоставленных британских министров, уверявших, что высылка российского атташе поможет сдержать «безрассудную и опасную деятельность» России в Европе, являются ошибкой. Теперь же в Великобритании не могут проанализировать состояние российских войск, а такие действия поставят в тяжёлое положение и без того ослабленное британское посольство в Москве и не предотвратят политическую войну, которую ведёт Россия.

Форман подчеркнул, что в настоящее время вопрос о возможности восстановления связи между военными России и Британии после действий Лондона остаётся открытым.

Кроме того, экс-атташе напомнил, что британские правоохранительные органы добивались высылки Еловика ещё с 2018 года, но им препятствовал бывший глава Минобороны Бен Уоллес. Однако пришедший Грант Шэппс сразу же принял решение о высылке.

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#великобритания
#россия
#военные
#минобороны
#посольство
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«Путин, получай!»: во Франции сделали шокирующее заявление об антироссийских санкциях
Филиппо выступил за отмену санкций из-за роста российской экономики
18 мая 2024, 16:40

Фото: iStock/SimonLukas

Лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отменить антироссийские санкции из-за их неэффективности. Об этом он написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что ограничения привели к «взрывному» росту российской экономики. В связи с этим, Филиппо призвал немедленно прекратить эти бессмысленные санкции, перестать отправлять миллиарды евро президенту Украины Владимиру Зеленскому и как можно быстрее начать проведения мирных переговоров.

Филиппо отметил, что в настоящее время показатели России значительно повышают французские и европейские.

В заключение он заявил, что российская экономика растёт, а санкции, введённые против страны, вредят только самой Франции.

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#франция
#россия
#санкции
#экономика
#политика
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МИД РФ призвал Францию не применять насилие на протестах в Новой Каледонии
18 мая 2024, 16:19

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Францию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации. Также это является подтверждением «зашедшей в тупик политики Парижа» в отношении бывших французских колоний.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых сотни человек получили ранения и несколько погибли.

Напомним, акции протестов прошли против конституционного законопроекта, который направлен на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах.

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#москва
#президент
#совещание
#человек
#кризис
#макрон
#франция
#протесты
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NYT: Трамп потребовал, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед теледебатами
18 мая 2024, 16:02

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от нынешнего главы государства Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед президентскими дебатами, об этом пишет издание The New York Times.
«Я просто хочу обсудить этого парня, но вы знаете — и, кстати, я хочу потребовать от него сдать тест на наркотики, я не хочу, чтобы он пришел в том же состоянии», — заявил Трамп, выступая перед республиканской партией.

Отмечается, что представители Байдена пока никак не прокомментировали требование Байдена.

В NYT же напомнили, что в употреблении наркотических веществ Байдена заподозрили после его речи о положении в стране в марте нынешнего года. 81-летний президент говорил громко и довольно быстро.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#президент
#наркотики
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Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства
18 мая 2024, 15:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин также тепло поздравил казахстанского лидера с прошедшим днем рождения. Уточняется, что в процессе разговора глава российского государства поделился с Токаевым впечатлениями о государственном визите в Китай.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае.

Ранее сообщалось, что Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления. В скором времени данная тема будет обсуждаться в среду, 29 мая, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

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Ушаков высказался о «химии» между Путиным и Си Цзиньпином после их неформальной встречи
#россия
#тепло
#путин
#казахстан
#президент
#лидер
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В полном разгаре: Лавров высказался о противостоянии России и Запада
18 мая 2024, 15:53

Фото: Официальный сайт Кремля

Фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
«Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Лавров.

По словам главы МИД, особенно агрессивно настроены против России в европейских странах. Так, Лавров напомнил, что о неизбежном вооружённом противостоянии с РФ высказались главы Великобритании, Франции и других стран Евросоюза.

Россия намерена до конца отстаивать свои интересы как на полях спецоперации, так и в противостоянии с Западом, заключил Лавров.

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#мид рф
#сергей лавров
#россия
#запад
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Ушаков высказался о «химии» между Путиным и Си Цзиньпином после их неформальной встречи
Ушаков заявил, что химия между Путиным и Си Цзиньпином упрочилась
18 мая 2024, 14:14

Фото: сайт Кремля

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам их неформальной встречи упрочились. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что переговоры между лидерами прошли успешно, с хорошим настроением. После них лидеры вместе с другими представителями российских и китайских властей в узком кругу сидели за обедом, где уже наблюдалась совершенно расслабленная атмосфера. По словам Ушакова, тогда лидеры шутили и рассказывали различные истории, что в конце концов привело к укреплению «химии».

Президент России Владимир Путин находился в Китае 16 и 17 мая. В рамках своего рабочего визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству и встретился со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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#россия
#китай
#владимир путин
#си цзиньпин
#переговоры
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Госдума передала Китаю материалы о подрывной деятельности иностранных организаций
Пискарев: ГД передала КНР материалы о подрывной деятельности извне
18 мая 2024, 13:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне передала Китаю материалы о подрывной деятельности иностранных организаций в отношении России и Китая. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Он подчеркнул, что в настоящее время появляется всё больше вызовов и угроз, а также растёт внешнее давление на Россию и Китай. В связи с этим, комиссия Госдумы планирует продолжить обмен с китайскими партнёрами передовыми практиками защиты суверенитета и законодательного противодействия вмешательству других государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 16 и 17 мая находился с рабочим визитом в Китайской Народной Республике (КНР).

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#китай
#россия
#госдума
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