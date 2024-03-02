10-летний ребёнок задержан за торговлю наркотиками в Кургане

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Школьника из Кургана задержали правоохранители за торговлю наркотиками, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, 10-летний мальчик раскладывал закладки совместно со своим 32-летним подельником.
В ходе досмотре школьника, правоохранители изъяли 100 грамм запрещенного вещества. Совершеннолетний подельник школьника ранее уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Примечательно, что в состав наркотика входило сильнодействующее вещество, которое могло повлиять на двигательную активность человека при длительном употреблении.
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В ходе досмотре школьника, правоохранители изъяли 100 грамм запрещенного вещества. Совершеннолетний подельник школьника ранее уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков.
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Анастасия Хохлова