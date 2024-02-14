В России подросток крутанул двойное сальто из окна пятого этажа

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis
В ХМАО подросток сделал сальто из окна пятого этажа ради лайков с социальных сетях, видео публикует Telegram-канал 112.
По информации СМИ, опасный трюк на видео выполнил 16-летний подросток из Ханты-Мансийского автономного округа.
Парень выпрыгнул из окна пятого этажа, в воздухе крутанул двойное сальто и приземлился в сугроб. Снимал всё происходящее его друг, а сделали это подростки исключительно ради того, чтобы набрать больше лайков в социальных сетях. К счастью, приземлился он удачно и ничего себе не сломал.
Отмечается, что после того, как видеоролик отказался в общем доступе, юным акробатом заинтересовались полицейские. Сейчас парня и его родителей разыскивают, чтобы рассказать, чем могут быть опасны прыжки с пятого этажа.
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Парень выпрыгнул из окна пятого этажа, в воздухе крутанул двойное сальто и приземлился в сугроб. Снимал всё происходящее его друг, а сделали это подростки исключительно ради того, чтобы набрать больше лайков в социальных сетях. К счастью, приземлился он удачно и ничего себе не сломал.
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Евгения Парфентьева