Подросток-рецидивист зарубил топором пенсионера и поджёг его дом

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В Белгородской области подросток пробрался в дом к пенсионеру, с целью что-нибудь украсть, убил его, а потом поджёг дом, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, убийство произошло вечером 1 февраля в селе Борисовка.
17-летний подросток пробрался в дом к 76-летнему мужчине, намереваясь украсть у него какие-нибудь ценные вещи. Однако, пенсионер оказал подростку сопротивление. В ходе конфликта нападавший схватил топором и нанёс им удары по голове пожилого мужчины, в результате чего он скончался.
Решив замести следы, подросток поджёг дом убитого.
Подозреваемого оперативно задержали. По информации регионального МВД, молодой человек уже был судим ранее.
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17-летний подросток пробрался в дом к 76-летнему мужчине, намереваясь украсть у него какие-нибудь ценные вещи. Однако, пенсионер оказал подростку сопротивление. В ходе конфликта нападавший схватил топором и нанёс им удары по голове пожилого мужчины, в результате чего он скончался.
Подозреваемого оперативно задержали. По информации регионального МВД, молодой человек уже был судим ранее.
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Евгения Парфентьева