10-летняя девочка ради шутки сообщила о теракте в Беслане

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Массовая рассылка о б угрозе совершения террористического акта в Беслане началась накануне, 9 декабря. Ученикам школы-интерната им. Каниди сообщали, что к ним в учебное заведение собирается прийти 17-летний парень с оружием.
Полицейские довольно быстро установили первоисточник ложной информации. Им оказалась пятиклассница этой же школы. 10-летняя девочка призналась, что таким образом хотела просто подшутить над друзьями. Правоохранители также установили ещё более 10 детей фейковое сообщение. Но те говорили, что на самом деле испугались и хотели предупредить знакомых. Проверка продолжается.
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Александр Бойцов