В СК раскрыли подробности планировавшегося теракта в Москве

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Мужчина, планировавший теракт в Москве, рассказал об обещании сотрудника спецслужб о переброске на Украину. Об этом сообщает управление СК РФ по городу Москве в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали мужчину, который планировал взорвать цистерну на железнодорожной станции. Уточняется, что он действовал по заданию в настоящее время неизвестного лица.
По данным следствия, мужчина собирался взорвать состав с горюче-смазочными материалами с помощью самодельного взрывного устройства.
Задержанный рассказал сотрудникам СК, что сотрудник спецслужб обещал вывезти мужчину на Украину после каждого выполненного задания, однако обещание не было выполнено.
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По данным следствия, мужчина собирался взорвать состав с горюче-смазочными материалами с помощью самодельного взрывного устройства.
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Анастасия Чинкова