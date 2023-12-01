Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете

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Пассажир авиакомпании Scoot Airlines устроил драку в самолете и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.
Драка произошла на рейсе из Перт — Манила. Агрессивный мужчина требовал у бортпроводников напитки и грубо общался с попутнчикам.
Когда он увидел, что его снимают на телефон, то разозлился и ударил «оператора». В итоге началась массовая драка, часть пассажиров пыталась разнять оппонентов, но в итоге сами стали участниками конфликта.
После прибытия воздушного судна в аэропорт, дебошир оказался в полиции. Неизвестно, предъявят ли ему какие-либо обвинения.
Ранее сообщалось, что осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак