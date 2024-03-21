11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

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Экскурсионный микроавтобус из Подмосковья столкнулся в Северной Осетии с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«Столкновение экскурсионного микроавтобуса Mercedes с туристами из Подмосковья и фуры MAN произошло на въезде в селение Чикола Ирафского района Северной Осетии. В автобусе находились водитель и 15 туристов. Шофёр и 10 туристов, в том числе ребёнок 2011 года рождения, доставлены в лечебные учреждения с травмами», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Лора Луганская